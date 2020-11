Addio Maradona, atteso oltre un milione di persone in visita presso la camera ardente

L’Argentina, accompagnata dal resto del mondo, si prepara a dare l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona. Come riporta il Mundo Deportivo la veglia in omaggio del Diez si terrà a Casa Rosata, sede del governo argentino, dove si prospetta l’arrivo di oltre un milione di persone nell’arco delle 48 ore durante le quali il corpo del Pibe de Oro verrà esposto. L’accesso del pubblico sarà, ovviamente, gratuito, ma con un altissimo livello di sicurezza a causa della pandemia di Coronavirus che sta tenendo banco anche in Sudamerica.