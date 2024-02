Adli a SportMediaset: "Il clean-sheet ci farà bene. Ora testa al Rennes, vogliamo fare una grande partita"

Dopo la vittoria a San Siro contro il Napoli, Yacine Adli ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset: "Non so se stiamo ritornando, ma siamo più concreti, creiamo più occasioni. Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà a livello difensivo, volevamo fare meglio sotto questo aspetto contro il Napoli. Il clean-sheet ci farà bene".

Sulla vittoria: "E' importante per la fiducia di tutta la squadra. Non aver subito gol fa bene a tutti".

Sulla classifica: "Dobbiamo pensare solo al Rennes. Vogliamo vincere. Per ora mettiamo in pausa il campionato e pensiamo all'Europa. Vogliamo fare una grande partita contro il Rennes".

Sul Rennes: "L'ho incontrato due anni fa. In casa loro ho perso 6-0, quindi so che è una quadra con qualità. Vogliamo fare una grande partita e andare avanti in Europa League".