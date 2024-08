Adli accoglie Fofana al Milan: "Un grande club ti aspetta"

Nonostante non rientri più nei piani di Paulo Fonseca, e di conseguenza rischi di andare andare via in questo calciomercato, Yacine Adli continua comunque a svolgere il suo ruolo di collante, da uomo spogliatoio, con i suoi compagni di squadra.

L'ultimo gesto di cuore è stato fatto nei confronti di Youssouf Fofana, diventato ufficialmente ieri un nuovo calciatore del Milan. Adli, in una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram, altro non ha fatto che dare il benvenuto al centrocampista francese, repostando il video della presentazione di San Siro pubblicato ieri dal Milan scrivendo: "Ti auguro il meglio fratello. Un grande club ti aspetta".