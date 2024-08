Adli alla scoperta degli States: "NYC from Subh to Isha"

Impegnato con la squadra negli Stati Uniti per la tournée, ma attualmente indisponibile a causa di un leggero problema fisico, il centrocampista del Milan Yacina Adli ha sfruttato il tempo libero a disposizione per andare alla scoperta della città che sta ospitando lui ed i suoi compagni di squadra: New York.

In un bel post sui propri profili social, il centrocampista francese ha pubblicato una carrellata di foto che lo ritraggono per le strade della "Grande Mela", da Times Squadre, al ponte di Brooklyn, passando per la famosissima Wall Street ed il memoriale delle Torri Gemelle. Nonostante l'infortunio, dunque, Adli ha saputo godersi questa tournée americana e più nello specifico la citta di New York per l'appunto, come scritto anche nella didascalia del post: "NYC from Subh to Isha".