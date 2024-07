Adli cede il 7 a Morata e cambia numero: perchè ha scelto il 94

La notizia della giornata di ieri non è stata tanto l'ufficialità di Alvaro Morata come nuovo calciatore rossonero, una notizia che era già certa dopo le visite e la firma di mercoledì a Madrid, quanto piuttosto la scelta della maglia numero 7 per il centravanti spagnolo. Questo è stato possibile grazie soprattutto a Yacine Adli, che nelle ultime due stagioni ha vestito il numero che fu anche di Sheva e Pato, che ha generosamente ceduto il suo numero al nuovo compagno di squadra spagnolo.

Contestualmente il centrocampista franco-algerino ha scelto di indossare il numeri 94 per la prossima stagione. La scelta è motivata, secondo quanto riporta oggi il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin. Scrive il giornalista della rosea su X: "Yacine Adli ha preso il 94. Curiosità: è il numero del Dipartmento Val de Marne, in cui è cresciuto. Nel torneo organizzato dalla sua Associazione, che aiuta i ragazzi di Villejuif, non valgono altri numeri: giocano tutti col 94".