Adli: "Dobbiamo spingere tutti insieme verso la stessa direzione, così faremo grandi cose"

Intervenuto a Sky dopo la vittoria in casa dell'Empoli, Yacine Adli ha parlato così del gruppo rossonero e dei giovani:

Sul gruppo: "Io voglio dare tutto per questa squadra. Abbiamo un gruppo fantastico, io cerco di dare tutto per questo gruppo e per questo club. Dobbiamo continuare così".

Sui giovani: "Il progetto della società punta sui giovani. Abbiamo giocatori di esperienza che ascoltiamo molto. Dobbiamo spingere tutti insieme verso la stessa direzione, così faremo grandi cose".