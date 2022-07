MilanNews.it

Ai microfoni di DAZN, Yacine Adli ha rilasciato queste parole sulle sue qualità in campo: "Mi piace molto giocare come numero 10 oppure come regista per far girare il pallone e alimentare il gioco. La mia qualità migliore è fare assist e mettere i miei compagni nella condizione di segnare. Questa è una cosa che mi piace".