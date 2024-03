Adli tifoso vero, canta 'Bandito' come se fosse in Curva Sud

Nel corso della trasmissione del Milan Media House 'Unlocker Room', il centrocampista del Milan Yacine Adli ha confermato tutto il suo attaccamento all'ambiente ed ai tifosi cantando nel corso del podcast il noto coro della Curva Sud 'Bandito'.

A fronte di questa tua passione per il canto, non possiamo non chiederti di cantare uno dei cori che canti sotto la curva. Sei un idolo dei tifosi secondo me perché viene fuori l'uomo. Hai ragione, la gente percepisce la tua energia, e quello che traspare, e quindi canterei con te tutti insieme, partendo da te, 'Da quand'ero piccolino'...

"Da quand'ero piccolino io mi innamorai di te, il mio cuore che batteva non mi chiedere perché, non te lo posso spiegar. non potrai capire mai, quanto è bello l'AC Milan quanto è bello essere noi. Io per sempre ci sarà, quando il Milan giocherà, come quando da bambino la guardavo con papà. Bandito, una vita accanto al diavolo, e la sciarpa rossonera, con orgoglio indosserà, e fiero, di aver scelto sempre e solo te, ogni giorno nella vita, cosa più bella non c'è (intonano il noto coro della Curva Sud Milano 'Bandito' ndr)".