Adli uomo squadra: l'incredibile gesto per i compagni del Milan dagli States

Con Paulo Fonseca Yacine Adli sembrerebbe essere tornato nel limbo della prima stagione al Milan, quando veniva utilizzato poco e nulla da Stefano Pioli. Gli zero minuti registrati fra Manchester City e Real Madrid in questa tournée americana del Diavolo stanno a significare solo una cosa, l'allenatore portoghese non punta tanto sul centrocampista francese, che da grande professionista quale è starebbe comunque continuando a lavorare in silenzio e con dedizione, rendendosi protagonista anche di un gesto piuttosto particolare con i suoi compagni di squadra.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nel suo giorno libero, Yacine Adli si è svegliato alle 5 andando alla scoperta di New York, come documentato anche sul proprio profilo Instagram. Da questa gita nella grande mela, però, il francese non sarebbe tornato a mani vuote, ma con una canotta NBA ad ogni compagno, con scelte pensate.

La maglia di Nikola Jokic per Luka JOvicm connazionali, oppure la maglia di Micheal Jordan per Mike Maignan: un Mike per un altro Mike. Insomma, le voci di calciomercato non toccano più di tanto Yacine Adli, sempre più uomo squadra per questo Milan.