Ag. Kiwior: "Tanti top club italiani lo volevano, ma sapete cosa succede quando arriva la Premier"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato da TV Play, l'agente di Jakub Kiwior, passato in questa sessione di calciomercato all'Arsenal, conferma di aver ricevuto offerte da diverse squadre di Serie A: "In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno avanzato il loro interesse, Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio, volevano portare il discorso all’estate. - le parole di Sasha Baranov - La Juventus sapete cosa sia successo e il Milan ha atteso, poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier”.