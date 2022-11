Ag. Luis Alberto: "Il suo ciclo alla Lazio può finire"

MilanNews.it

A ottobre c'è stato un primo incontro tra l'agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto e la Lazio per cercare di sistemare una situazione che spinge lo spagnolo verso l'addio a gennaio. "Sia noi che la società vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda" ha dichiarato il suo agente Miguel Alfaro al Corriere dello Sport e poi, pur non andando allo scontro diretto con il club di Lotito, ha chiaramente fatto cenno alla possibilità che il rapporto tra il giocatore e i biancocelesti sia ormai al capolinea: "Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse acettare che nel calcio spesso i cicli possono finire". Rispetto al recente passato, il giocatore sarebbe disposto a valutare anche altre destinazioni oltre a quella spagnola, a patto di non scendere di livello. E la Lazio è chiamata ad accontentare tutti, senza indebolirsi.