Ag. Nunez: "Ha grandissimo potenziale. Tanti top club europei ci hanno chiamato"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve l'agente Eduardo Lasalvia ha parlato del suo assistito Darwin Nunez. L'attaccante del Benfica, che sta ben figurando con le aquile di Lisbona, è stato accostato anche a Milan e Juventus. Queste le sue parole: "Darwin ha davvero un grande potenziale, ma non siamo condizionati dalle voci dei giornali. Lo guardiamo con tranquillità ed orgoglio, non deve lasciarsi incantare dai rumors. E' consapevole di vivere un bellissimo momento. Lo sa già che dovrà continuare così, restando con i piedi per terra".

Ci sono già stati contatti con alcune squadre?

"Per rispetto e per una questione di professionalità, non posso dire i nomi delle squadre con cui abbiamo parlato. I top club europei ci hanno chiamato per acquistare Darwin, questo significa che sta lavorando bene. Siamo in contatto con il Benfica, nei prossimi giorni arriverò in Europa e ci sarà una riunione con Rui Costa. Si lavorerà per una trattativa che avverrà a giugno o luglio. Siamo tranquilli, cerchiamo di fare il meglio per lui e per il Benfica".