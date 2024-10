Ag. Pioli: "Ecco com'è nata l’operazione Al Nassr-Pioli. Trattativa semplice e veloce, era la scelta giusta"

Valerio Giuffrida, insieme al fratello Gabriele e alla loro agenzia GG11, è stato uno degli agenti più attivi durante l'ultima sessione di mercato estiva. Nella loro scuderia ci sono calciatori del calibro di Albert Gudmundsson, Maduka Okoye e Hamed Traoré e allenatori come Stefano Pioli e Davide Nicola, ma il loro lavoro ha coinvolto anche le intermediazioni di big come David De Gea, Artem Dovbyk e Vitinha. In esclusiva per TMW, lo stesso Giuffrida ha raccontato come è nata l’operazione Al Nassr-Pioli:

“Quando pensavamo di essere ormai in vacanza i primi di settembre sono iniziati i primi contatti con l’Al Nassr. Non il primo club saudita a dire la verità con cui abbiamo parlato quest’estate. Quando Hierro e Pioli si sono parlati, si sono anche trovati sia empaticamente sia sotto il profilo tecnico sportivo, perché sono due persone profondamente simili. La trattativa è stata molto semplice e veloce perché da entrambe le parti non c’era il minimo dubbio che fosse la scelta giusta”.