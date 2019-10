Ag. Taison: "Milan interessato in estate ma lo Shakhtar non ha accettato l'offerta"

Diego Dornelles, agente di Taison, è stato intervistato da Calciomercato.com e ha confermato che in estate la dirigenza rossonera ha certato l'attaccante brasiliano dello Shakhtar: "Il Milan era interessato. Lo Shakhtar non ha accettato l'offerta presentata dal club rossonero. Hanno preteso l'intero valore della clausola rescissoria che è di 30 milioni di euro". In merito ad un possibile ripartenza della trattativa, il procuratore del brasiliano non ha offerto certezze: "Lui si trova molto allo Shakhtar, è il capitano della squadra. Sta facendo una grande stagione, tutto sta andando per il verso giusto. Chiaramente lui ammira molto il Milan, sarebbe stato un orgoglio vestire quella maglia. Ora però rispetta molto la squadra dove gioca, i tifosi e la proprietà. Nuovi contatti con Boban e Maldini? Per il momento nessun contatto, per una possibile futura trattativa dipende tutto dallo Shakhtar".