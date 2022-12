Agnelli intercettato: "Non è solo il Covid, abbiamo ingolfato la macchina di merda"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Covid e lockdown come paravento per nascondere le vere difficoltà economiche della Juventus. È quanto emerge dalle intercettazioni che vedono protagonista l'ormai ex presidente Andrea Agnelli. In particolare, il 3 settembre 2021, scrive la Repubblica, Agnelli parlava così con l'ad Maurizio Arrivabene: "Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda... perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire".