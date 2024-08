Agresti: "Abraham ha tutto per essere fortissimo, ma non è lo mai diventato"

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso a RadioRadio sul trasferimento di Abraham al Milan: "Abraham è un attaccante che può diventare fortissimo, ma non è lo mai diventato. Ha tutto per esserlo, ma gli manca la continuità. Ha il fisico, ha i piedi, è elegante e bello a vedersi. Poi si è infortunato, però ha tutto per essere fortissimo".

LE CIFRE DI ABRAHAM AL MILAN

Milan e Roma continuano a lavorare e sono vicini alla quadra definitiva dell’operazione Tammy Abraham. Il Milan vorrebbe pagare l'attaccante inglese 5 milioni più il cartellino di Saelemaekers, mentre la Roma chiede 10 milioni più il giocatore belga. Accordo comunque vicino, operazione verso la chiusura.

Entro oggi potrebbe concludersi l'affare in modo da dare il via per il trasferimento a Milano del giocatore inglese.