Stefano Agresti, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sulla griglia per il quarto posto in campionato: "La Lazio è la favorita per il quarto posto: è più solida e più organizzata rispetto a tutte le concorrenti. Quella che le si avvicina di più non è la Roma né il Milan, ma è l'Atalanta, che però ha la Champions League".