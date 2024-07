Agresti: "Sembrava che il Milan dovesse prendere un giocatore giovane per chiudere per qualche anno la questione centravanti..."

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso a RadioRadio sulla questione attaccanti del Milan: "Morata ha delle qualità importanti. Si mette al servizio della squadra, gioca per i compagni, si sacrifica; alla Juve, per esempio, aveva fatto anche l'esterno. Non è un grande goleador. Sembrava che il Milan dovesse prendere un giocatore giovane per chiudere per qualche anno la questione centravanti, ma con Morata che è un 32enne non l'ha risolto nuovamente in maniera definitiva. È un po' un altro Ibra, un altro Giroud, un'altra soluzione di emergenza".

LE ULTIME DA DORTMUND SU FULLKRUG

Il Borussia Dortmund nei giorni scorsi ha acquistato Guirassy dallo Stoccarda, aumentando le scelte a disposizione in attacco. Una situazione che, a quanto pare, non ha fatto particolarmente felice Niclas Fullkrug, finito nel frattempo nelle mire del Milan.

Il tecnico del BVB Nuri Sahin ha parlato proprio di questa cosa in un'intervista esclusiva a Sky Germania. Queste le sue dichiarazioni: “Fülle sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, e nei miei piani sia Fullkrug che Guirassy hanno un ruolo centrale".