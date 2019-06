Aldo Agroppi, intervenuto a TMW Radio, ha espresso delle riserve sull'eventuale ritorno di Boban al Milan, ritenendo rischioso il suo rientro in un ruolo dirigenziale: "Boban al Milan? Mai tornare dove sei stato un grande e sei stato amato. Va a fare una cosa che non conosce". Una voce fuori dal coro in mezzo ai tanti che vedrebbero di buon occhio il ritorno del croato.