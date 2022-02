Al-Khelaifi: “ Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande”

Raggiunto da Canal+, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, chiosa così sui rapporti con le merengues: "Non lo nasconderò, lo sanno tutti. Non abbiamo quasi nessuna relazione. Non tornerò indietro su quello che è successo. Abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cui credo e loro non la pensano allo stesso modo".