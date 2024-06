Al Milan piace molto Youssouf Fofana, ma c'è mezza Europa su di lui

Uno degli obiettivi principali dell'Arsenal quest'estate è quello di trovare un nuovo centrocampista centrale e si sta lavorando duramente per trovare l'obiettivo migliore possibile da integrare con i secondi classificati in Premier League alle spalle del Manchester City. Secondo quanto appurato da HITC, la società inglese sta valutando il centrocampista francese Youssouf Fofana, un giocatore su cui ha messo gli occhi da più di due anni.

C'è di più. I Gunners hanno contattato i rappresentanti del giocatore e il Monaco, che ne detiene il cartellino, per verificare le possibilità di un trasferimento del classe '99. Fofana ha solo 12 mesi di contratto che lo legano al club monegasco, che ha aperto alla cessione, come ha ammesso il mese scorso il suo direttore generale Thiago Scuro: "Probabilmente è uno dei giocatori che siamo disposti a vendere. Vedremo le opportunità che avrà. È ancora troppo presto per prendere una decisione".

Gli ostacoli. L'Arsenal non è l'unico interessato a Youssouf Fofana, fresco di convocazione in Nazionale francese per ordine di Didier Deschamps con vista su Euro2024. Secondo il network inglese, infatti, Atlético Madrid e Paris Saint-Germain sono tra le squadre che guardano con attenzione il giocatore. Alla pari di Milan e Juventus come sbocco italiano. La fila si allunga, perché in Inghilterra Aston Villa, Newcastle, Nottingham Forest e West Ham hanno già espresso il loro interesse.