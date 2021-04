Al via primo Integrity tour dedicato ai talenti eSerie A

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Si terrà domani, 16 aprile, la prima di due giornate dedicate alla formazione dell'integrità degli atleti dei 19 club di eSports della Serie A, un'iniziativa realizzata da Sportradar, in partnership con la Lega Serie A e l'Istituto per il Credito Sportivo. Gli eSports crescono anche in Italia - sono circa 1.4 milioni gli appassionati - e nel 2020 è nata la eSerie A Tim, con tutte le squadre di Serie A che si sono attrezzate per competere. "Gli eSports sono ormai un fenomeno globale. L'obiettivo della nostra attività di Integrity - afferma il responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar, Marcello Presilla - è quello di rendere gli atleti coscienti e informati. La grande novità è che i match di eSports sono monitorati dallo stesso sistema di Sportradar che controlla tutte le partite di calcio per conto di Uefa e Fifa". "Gli eSports offrono grandi opportunità di creare engagement nei confronti dei più giovani - ha dichiarato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo - e la eSerie A si sta dimostrando una competizione appassionante. Il nostro impegno è come sempre massimo per garantire la correttezza di tutte le nostre competizioni". "Gli eSports si sono sviluppati in modo indipendente dai sistemi sportivi - le parole del presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi - seguendo percorsi disegnati dalle tecnologie del gioco. Il sistema sportivo deve assolutamente confrontarsi con questa realtà, elaborando le migliori strategie per valutarne gli impatti, valorizzarne le opportunità e limitarne i rischi. In qualità di banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura abbiamo il dovere di contribuire a preservare i valori e l'integrità del sistema sportivo a tutti i livelli, coniugando questa prioritaria esigenza con la necessità di fare alleanze con il futuro, attraverso le forme e le opportunità che dal futuro arrivano". (ANSA).