Albania, Broja: "Orgoglioso di come abbiamo giocato, volevo esserci del primo minuto"

vedi letture

Armando Broja, attaccante dell'Albania accostato in queste prime settimane di mercato anche al Milan, ha commentato così - come riportato da Uefa.com, il ko per 1-0 contro la Spagna con conseguente eliminazione da Euro 2024: "La Spagna è una delle squadre più forti del mondo e non è stato facile per noi. Abbiamo avuto qualche occasione in questa partita, ma le abbiamo sprecate. In ogni caso, sono orgoglioso di come abbiamo giocato oggi.

Ho avuto due o tre occasioni per segnare, ma una di queste è stata una grande opportunità. Mi dispiace davvero non aver potuto farlo. Mi sarebbe piaciuto essere titolare in questa partita: ho giocato contro la Spagna prima e avevo avuto buone prestazioni".