Albertini crede in Ricci: "Spero si giochi tutte le carte che ha"

Nel corso del suo intervento a TMW a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze, Demetrio Albertini ha parlato anche del nuovo corso della Nazionale con Gennaro Gattuso in panchina:

Il nuovo corso della Nazionale?

"Le valutazioni da fare sono tante... Oggettivamente sono stupito della gestione, dell'esonero da una partita all'altra. Ma essendo fuori non so se è stata una cosa preventivata o spontanea. Da tifoso credevo e pensavo ad un sostituto il giorno dopo, ma forse tirandosi indietro uno o due allenatori si è cercato l'alternativa migliore e Rino può esserlo".

Ricci al Milan?

"Mi piace. Spero per lui che non lo prenda come punto di arrivo ma di partenza. E' un'opportunità. A volte arrivare nell'arrivare in una grande squadra pensi di essere bravo, ma devi prenderla come occasione per giocare per qualcosa di ancora più importante. Spero che si giochi tutte le carte che ha".