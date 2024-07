Albertini: "Fonseca è meglio rispetto a quello che abbiamo visto, fuori dall'Italia ha fatto bene"

Demetrio Albertini, bandiera del Milan, è intervenuto a TMW e agli altri media presenti all'evento 'United for Meyer' al Twiga di Forte dei Marmi per commentare i temi più attuali in casa rossonera e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "L'immobilismo del Milan sul mercato mi sta un po' stupendo, ma non conosco i tempi tecnici che ha programmato la dirigenza. Il Diavolo starà facendo le sue valutazioni e le sue trattative, che a fine mercato ci saranno sicuramente".

E Fonseca è l'allenatore giusto?

"Lo dirà il campo. Per gli allenatori diciamo sempre tante cose, poi sappiamo che vengono valutati per i risultati. Per me Fonseca è un allenatore migliore rispetto a quello che conosciamo, ha fatto bene anche fuori dall'Italia, poi bisognerà vedere quali giocatori avrà a disposizione. Non è l'allenatore a scendere in campo".