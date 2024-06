Albertini: "Fonseca- Milan? Come dico sempre: non basta l'allenatore, servono i calciatori"

vedi letture

Paulo Fonseca verrà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni come nuovo allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli. In merito al suo arrivo sulla panchina rossonera, Demetrio Albertini, ex centrocampista del Diavolo, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset: "E' un buon allenatore, è bravo anche nella valorizzazione e nella crescita dei giovani. Poi ha anche raggiunto degli obiettivi. Ma come dico sempre: non basta l'allenatore, servono i calciatori".

Questi i numeri di Fonseca sulla panchina del Lille:

PANCHINE: 90

VITTORIE: 45

PAREGGI: 26

SCONFITTE: 19

GOL FATTI: 162

GOL SUBITI: 98