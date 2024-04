Albertini: "Reijnders, Pulisic e Loftus acquisti centrati. Zirkzee ha grandi mezzi"

Momento molto delicato per il Milan che si trova tra due fuochi: i rossoneri arrivano dall'eliminazione cocente in Europa League, per mano della Roma dopo due prestazioni bruttissime, e si trovano alla vigilia del derby contro l'Inter, una partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto nelle mani dei cugini davanti al popolo rossonero, uno smacco unico che va evitato. In tutto questo il futuro di Stefano Pioli sembra segnato con il tecnico di Parma che saluterà a fine stagione. Di tutto questo e non solo ha parlato Demetrio Albertini, ex calciatore del Diavolo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Albertini sul mercato estivo dell'anno scorso e su Joshua Zirkzee: "Reijnders, Pulisic e Loftus-Cheek sono stati acquisti centrati. Ovviamente il lavoro andrà completato l’estate prossima, a partire dal centravanti. Zirkzee ha grandi mezzi e in Serie A si è mosso molto bene. Ma non è ancora una certezza. Se penso che per cifre simili, o anche inferiori, a quelle di oggi, una volta prendevi Van Basten…"