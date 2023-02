Albertini sul 5 febbraio e i derby: "Ha segnato e segnerà il Milan di Pioli. Immagine potente"

MilanNews.it

Tra le tante storie e intrecci che accompagnano questo derby di Milano che si giocherà domani, c'è anche quello della data. Si giocherà il 5 febbraio a un anno esatto di distanza da quello che venne deciso da Olivier Giroud che con una doppiettà ribaltò gli esiti del campionato. Demetrio Albertini, ex bandiera rossonera, ha commentato così questa coincidenza oggi alla Gazzetta dello Sport, dicendo: "Il fatto che si giochi il 5 febbraio, come per il 2-1 dell'anno scorso deciso da Giroud, è un'immagine simbolicamente potente: il 5 febbraio ha segnato e segnerà la storia del Milan di Pioli":