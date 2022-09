Albertini sul turnover: "In Italia ne abusiamo troppo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha detto la sua sulla pratica del turnover. In particolare questa sera Pioli, contro la Sampdoria, dovrebbe cambiare qualche elemento rispetto alla formazione che è ritenuta titolare. Questo il pensiero generale di Albertini: "Io non sono un uomo di cambiamenti. Per me, in Italia abusiamo del turnover. Altrove non va così, per il 90% gioca sempre la stessa squadra. Pensate al Real, quante partite hanno fatto Modric, Casemiro e Kroos? E nel grande Barça, quando uscivano Xavi-Busquets-Iniesta? La domanda è: portiamo piano piano la condizione di tutti verso l’alto usando le rotazioni, col rischio di far entrare tardi la squadra in forma, oppure consolidiamo la condizione degli undici titolari e piano piano recuperiamo gli altri? A me piace più la seconda... ma per fortuna non ho mai fatto l’allenatore".