Albertosi: "Bisognava dare più tempo a Giampaolo"

Presso i microfoni di Radio Sportiva ha parlato Enrico Albertosi, ex giovatore del Milan, che ha espresso il proprio parere sull'esonero di Giampaolo e l'arrivo immediato di Pioli: "Bisognava dare un più tempo a Giampaolo perchè ci vuole un po’ di tempo per amalgamare il suo modo di giocare. E’ stato un errore l’arrivo di mister Pioli, perché ha preso un allenatore è un difensivo per natura. Entra in una squadra che fisicamente non è in buone condizioni e gli viene a mancare Suso, che l’anno scorso, quando era in forma faceva vincere il Milan da solo”