Albertosi: "Cambio allenatore potrebbe dare una scossa. Nome migliore quello di Allegri"

Periodaccio per il Milan che per la seconda sosta consecutiva si ritrova a fare i conti con risultati e prestazioni sotto tono ma anche con atteggiamenti dei giocatori poco onorevoli: un mese fa c'era stato il caso del cooling break, oggi il Diavolo è reduce dalla pantomima dei rigori andata in scena sul prato del Franchi contro la Fiorentina. A parlare del momento rossonero ci ha pensato un ex calciatore e portiere come Enrico Albertosi, intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Enrico Albertosi su dei possibili sostituti di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan: "Non sono dentro il club, ma qualcosa non quadra. Il cambio di allenatore potrebbe dare una scossa e aggiustare le cose. Tra i nomi che circolano sicuramente il migliore è quello di Allegri, che conosce bene l’ambiente ed è quello con più esperienza. Max ha fatto bene dappertutto nella sua carriera e sa come sistemare le situazioni più complesse. Sicuramente non andrei su un altro straniero, anche perché in Italia fanno sempre fatica…"