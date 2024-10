Albertosi duro con Fonseca: "Si è visto chiaramente che la squadra non lo segue. Inutile se ne lamenti a fine partita"

vedi letture

Periodaccio per il Milan che per la seconda sosta consecutiva si ritrova a fare i conti con risultati e prestazioni sotto tono ma anche con atteggiamenti dei giocatori poco onorevoli: un mese fa c'era stato il caso del cooling break, oggi il Diavolo è reduce dalla pantomima dei rigori andata in scena sul prato del Franchi contro la Fiorentina. A parlare del momento rossonero ci ha pensato un ex calciatore e portiere come Enrico Albertosi, intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Albertosi contro Paulo Fonseca: "A Firenze si è visto chiaramente come la squadra non segua l’allenatore. L’episodio dei due rigori calciati da elementi diversi da quelli indicati da Fonseca la dice lunga sulla mancanza di controllo del tecnico sui calciatori. Inutile che l’allenatore se ne lamenti a fine partita coi giornalisti: doveva farlo direttamente coi suoi giocatori all’intervallo. Quanto successo domenica è stato incredibile"