Albertosi: "Non so come mai, ma al Milan in quest'ultimo periodo c'è sempre confusione"

"Non so come mai ma al Milan in quest'ultimo periodo c'è sempre confusione". Ricky Albertosi si esprime così a proposito dei rossoneri, di cui adesso si discute molto anche in chiave futura. Soprattutto del tecnico del prossimo anno, con Allegri e Rangnick tra i nomi più chiacchierati. "In questo momento la squadra c'è e sta giocando bene - dice l'ex portiere a Tuttomercatoweb.com - Rebic sta facendo il fenomeno, è tornato quello che conoscevamo. A parte il derby è un discreto Milan. Certo, con l'inter una squadra che si rispetti quando è avanti 2-0 non può perdere. E invece i giocatori si sono imbambolati dopo aver subìto il primo gol. E' una squadra giovane e deve lottare: in questo momento magari è meno grintosa di come dovrebbe essere".