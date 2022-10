Alciato a Prime Video: "Se a dicembre il recupero non procede come previsto allora Ibra potrebbe pensare al ritiro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Alciato, intervenuto a Prime Video nel pre partita di Chelsea-Milan, ha raccontato la situazione riguardante Ibrahimovic e il suo infortunio: “Ibrahimovic sta lavorando per tornare totalmente abile nel prossimo mese di gennaio. Attenzione però che il mese fondamentale sarà dicembre: se la fase di recupero, se la guarigione sarà ottimale allora Ibra continuerà a lavorare per tornare a gennaio. Se le cose non dovessero andare come lui vuole, come lui spera, come le tabelle di lavoro indicano allora attenzione perché in quel caso potrebbe diventare una possibilità vedere Zlatan Ibrahimovic ritirarsi. La possibilità del ritiro non è da escludere. Il mese decisivo da questo punto di vista sarà dicembre”.