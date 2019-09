Alessandro Alciato, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del Milan: "Nel Milan c'è una certezza e cioè che a Giampaolo non piace il 4-3-3. Dovrebbe lasciar fuori un centrocampista, ma in questo momento non è facile. Giampaolo ha poco tempo per vedere uno come Rebic che arriva oggi a Milanello. Non credo che a Verona vedremo il 4-3-3".