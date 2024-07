Alex Jimenez si allena da vice Theo: senza il francese, è lui il terzino sinistro di Fonseca

vedi letture

Nelle ultime due settimane, Zlatan Ibrahimovic si è presentato due volte in conferenza stampa per dare il là all'avventura del Milan Futuro (la seconda squadra under23 rossonera che giocherà nel girone B della Serie C) e a quella di Paulo Fonseca quale nuovo allenatore della Prima Squadra del Milan. Tra le due conferenze, c'è stato tempo sicuramente tempo e modo per parlare anche un po' di calciomercato e dalla viva voce di Zlatan sono arrivate alcune notizie interessanti...



Dalla presentazione del progetto Milan Futuro è arrivata una conferma già un po' nell'aria. Il vice Theo sarà Alex Jimenez: "Se non giocherà in prima squadra - ha spiegato Ibrahimovic - giocherà nel Milan Futuro, è questo il vantaggio. Prendere il posto di Theo non mi sembra facile. Per giocare devi essere più forte di Theo, è molto difficile. Col Milan Futuro puoi dargli minuti". Un'investitura non da poco per il classe 2005 spagnolo che si appresta a vivere la sua seconda stagione in rossonero, la prima da giocatore del Milan a tutti gli effetti. Settimana scorsa infatti è stato comunicato il riscatto e il rinnovo di contratto di Jimenez. Il calciatore è stato comprato a titolo definitivo dal Real Madrid per 5 milioni di euro e ha contestualmente firmato un contratto di quattro anni con un'opzione di quinto anno fino al 2029.