Algarve Cup, 4 casi di Covid in casa Danimarca: arriva il ritiro. Mercoledì aveva sfidato l'Italia

Salgono a quattro i casi di positività al Covid-19 in casa Danimarca dopo che nella giornata di ieri era emerso il contagio del ct Lars Sondergaard. Una situazione che ha portato la Federcalcio del paese scandinavo a decidere di ritirare la nazionale femminile dall'Algarve Cup in svolgimento in Portogallo: "Ci ritiriamo dal torneo per proteggere tutti i giocatori e i membri dello staff. - ha annunciato la Federcalcio - La variante omicron del Covid-19 è altamente contagiosa e con tre casi in rosa, c'è il rischio che l'infezione si diffonda ulteriormente se non ci ritiriamo".

La Danimarca, che all'esordio aveva perso contro l'Italia, non giocherà quindi la sfida in programma questo pomeriggio contro la Svezia, che quindi otterrà la vittoria per 3-0 a tavolino. Un ritiro che porterà al cambio di forma del torneo che domenica vedrà andare in scena le ultime due sfide del girone per poi passare alla fase finale con le prime due che si sfideranno per il titolo e le altre due squadre che in gara unica si sfideranno per il terzo posto.

16 Febbraio

Danimarca-Italia 0-1

50’ Bonansea

Norvegia-Portogallo 0-2

22’ Pinto, 90’+3’ Mendes

18 febbraio

Svezia-Danimarca 3-0 a tavolino per il ritiro della squadra danese

20 febbraio

Italia-Norvegia 12:00

Portogallo-Svezia 17:15

23 febbraio

Finale 11:00

Finale terzo posto 11:00

Classifica: Portogallo 3, Italia 3, Svezia 3, Norvegia 0, Danimarca* 0

* ritirata