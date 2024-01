All'interno dello Sports Center Primavera: una struttura all'avanguardia

Da circa un anno e mezzo la Primavera del Milan può godere di una struttura di allenamento all'avanguardia all'interno del Centro Sportivo di Milanello. Un benefit per i giovani rossoneri se si considera che, pur nel rispetto della divisione dei due percorsi, i contatti con staff e giocatori della prima squadra sono più facilitati. Un tema più che mai attuale in questa stagione in cui Stefano Pioli ha attinto a piene mani dal serbatoio della squadra allenata da Ignazio Abate: da agosto a oggi il tecnico rossonero ha lanciato con i "grandi" ben sei giocatori dell'universo Primavera. Da Davide Bartesaghi a Francesco Camarda, passando per Jan-Carlo Simic, Chaka Traorè, Kevin Zeroli e Alejandro Jimenez. Sia la presenza della struttura all'interno del centro, che la sfilza di esordi in prima squadra vanno nella direzione intrapresa dal Milan da alcuni anni a questa parte: largo ai giovani.

La struttura, denominata Sports Center Primavera, è attiva ormai da alcuni mesi e per una squadra Primavera è quasi un unicum: sono pochi i pari età dei ragazzi rossoneri che possono godere di un centro così efficiente e all'avanguardia, con tutto ciò che è necessario a disposizione in pochi metri. Due spogliatoi da 27 posti l'uno che permettono, in potenza, di ospitare due squadre specialmente in ottica di sfide amichevoli; una palestra con tutta l'attrezzatura essenziale; una stanza dedicata alle piscine per attivazione e recupero muscolare, ma non solo; una stanza dedicata alla fisioterapia e alcune lasciate a disposizione dello staff, tra cui una sala media e una sala video. In poche parole all'interno dello stesso edificio Ignazio Abate e il suo staff hanno tutto quello che serve per ottimizzare il lavoro della squadra. E i risultati, forse, si vedono anche grazie a tutto questo. La palazzina della Primavera, così come lo spogliatoio di Milanello, gli impianti al Puma House of Football e lo spogliatoio rossonero a San Siro è stata dotata degli impianti di areazione e di purificazione dell'aria di Clivet (LEGGI QUI), partner con cui oggi il Milan ha rinnovato una fortunata partnership

