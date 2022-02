All'ora di pranzo un menu prelibato sul tavolo della Serie A. Servirà un Milan ghiotto

L'occasione è ghiotta e i piatti sul tavolo sono davvero molto gustosi: all'ora di pranzo - precisamente alle 12:30 - il Milan avrà la dolcissima ambizione di prendersi la vetta momentanea della classifica. Il pareggio di ieri fra Napoli e Inter, infatti, consente ai rossoneri di cullare le speranze sorpasso già da oggi, quando riceverà a San Siro la Sampdoria di Giampaolo.

La possibilità di scollinare

È fin troppo evidente, dunque, quanto sia importante per Romagnoli e compagni la partita di oggi: "In questo momento - ha dichiarato Pioli in conferenza - tra il vincere e il non vincere il gap sembra sottile, quindi saranno i dettagli a fare la differenza. Dobbiamo affrontare ogni partita al massimo: il risultato dipende da noi". Il tecnico rossonero sembra aver toccato le corde giuste: quando c'è stata la possibilità di scollinare, il Milan ha un po' deluso le aspettative, come accaduto contro Sassuolo, Udinese e Spezia in questa stagione; ma ora, si respira un'aria differente. Merito del derby? Molto probabilmente, ma ciò che ce lo confermerà sarà la risposta del Milan sul campo: ne servirà uno avido del gustoso cibo della capolista.

La probabile formazione

Per tutti questi motivi, Milan-Sampdoria sarà una sfida cruciale e Pioli schiererà la migliore formazione possibile, considerando la squalifica di Theo Hernandez e l'assenza per infortunio di Ibrahimovic. In porta Maignan. Difesa con Calabria a destra e Florenzi a sinistra, al centro rientra Tomori a far coppia con Romagnoli. A centrocampo Tonali è certo del posto, al suo fianco Bennacer. Davanti sempre Giroud, supportato da Junior Messias a destra (in vantaggio su Saelemaekers), Diaz al centro e Leao a sinistra.