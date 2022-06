Alla 40° presenza Bennacer ha indossato la fascia di capitano dell'Algeria

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tempo di prime volte importanti ed emozionanti per Ismael Bennacer che nell'ultima parentesi dedicata alle nazionali ha avuto l'onore di indossare la fascia da capitano dell'Algeria per la prima volta nella sua vita, alla quarantesima presenza in carriere con la maglia delle Volpi del Deserto. La partita è stata l'amichevole vinta per 2-1 contro l'Iran: in precedenza Benna aveva giocato entrambe le gare valide per il girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro Uganda e Tanzania, trovando anche l'assist nella seconda di queste.