Alla scoperta di RedBird Capital, il fondo americano vicinissimo al Milan

Sorpasso nelle trattative per rilevare il Milan da Elliott, secondo Il Sole 24 Ore. RedBird Capital Partners avrebbe infatti superato Investcorp nelle trattative per prendere il controllo del club rossonero. Di chi si tratta?

Redbird è una società d'investimento americana fondata nel 2014 da Gerry Cardinale, ex partner di Goldman Sachs. A oggi, il fondo gestisce circa 4,5 miliardi di dollari di capitale, principalmente nei principali settori verticali di sport, TMT, servizi finanziari e Consumers. Sul sito ufficiale la strategy recita che "RedBird investe con una mentalità imprenditoriale e di costruzione di società, con un'enfasi sui rendimenti azionari su periodi di detenzione più lunghi. La rete di fondatori e imprenditori di RedBird è fondamentale per la sua strategia d'investimento, e il suo gruppo altamente selezionato di partner sono co-investitori attivi che forniscono un supporto di capitale scalabile"; la società "costruisce business insieme al suo EFO Network, un gruppo di oltre 400 membri che hanno reperito oltre 1.600 opportunità di investimento dalla fondazione dell'azienda nel 2014". La modalità d'investimento si basa sul build-up: il capitale viene distribuito sulla base del successo nel tempo, fornendo rendimenti superiori rispetto ai tradizionali leveraged buyout.

Gli investimenti nello sport. Il Milan non sarebbe il primo affare di Redbird nel mondo dello sport e nello specifico del calcio. A luglio 2020 il fondo ha infatti rilevato l'85 per cento delle quote del Tolosa, società di Ligue 1, mentre è di un anno fa l'accordo per rilevare - a circa 735 milioni di dollari - il 10 per cento di Fenway Sports Group (FSG), gruppo di riferimento del Liverpool, di cui Redbird è divenuta così azionista, insieme tra gli altri a LeBron James. Di recente, viste le regole della Premier League, questa partecipazione nei Reds ha peraltro escluso Redbird dalla possibilità di partecipare alle trattative per l'acquisto del Chelsea da Roman Abramovich.

La fusione con SeatGeek, il "Ticketone" USA. Tra i principali investimenti recenti di Redbird nel mondo dello sport o in settori a esso collaterale. A ottobre 2021, il fondo ha annunciato la fusione tra RedBall Association, una blank-check company quotata in Borsa con un focus sullo sport, i media e l'analisi dei dati, e SeatGeek, colosso USA che si occupa di vendita di biglietti, tra i cui clienti vi sono Dallas Cowboys, Arizona Cardinals, New Orleans Saints, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans, la Major League Soccer e la maggior parte dei club della Premier League inglese, inclusi Liverpool e Manchester City. Una curiosa analogia con Investcorp, che dal 2019 controlla Vivaticket, altro player di primo piano dell'intrattenimento dal vivo. RedBird possiede inoltre il 13 per cento della Yankee Entertainment and Sports Network, pay tv regionale statunitense a tema sportivo. Cardinale, inoltre, ha anche contribuito a formare Legends Hospitality (società che opera nel settore alimentare, delle bevande, del merchandising, della vendita al dettaglio e degli stadi al servizio di aziende e luoghi di intrattenimento) con gli Yankees di New York e i Dallas Cowboys. Sempre nell'ambito delle tecnologie associate allo sport, RedBird ha creato l’India Dream Sports, la quale si occupa di organizzare gare di fantasy-cricket, che appassiona milioni di indiani.