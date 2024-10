Allarme infortuni: quanti giocatori hanno già finito la stagione

vedi letture

Uno dei grandi temi di questi inizio stagione, specialmente considerando il calendario fittissimo sia per l'espansione della Champions League che per l'allargamento del Mondiale Per Club a 32 squadre, è quello delle troppe partite e dei rischi che ne conseguono per la salute dei giocatori. E in questo avvio questa tesi sembra essere stata confermata, visti i tantissimi infortuni capitati a giocatori di top club europei. L'ultimo della lista, ieri, è stato Dani Carvajal che si è lesionato il crociato.

La stessa sorte sembra essere capitata, sempre ieri sera, a Duvan Zapata nella sfida tra Inter e Torino. E poi ancora tanti altri giocatori nelle scorse settimane e anche nella scorsa stagione, qui riuniti insieme: Bremer, Florenzi, Scalvini, Scamacca, Rodri, Alaba, Gavi, Lucas Hernandez, Schuurs, Ter Stegen, Stanisic, Boey.