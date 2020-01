È tutto pronto per l’arrivo a MIlano di Zlatan Ibrahimovic, il quale atterrerà alle 11 all’aeroporto di Linate. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio al ritorno in rossonero dello svedese, ad accoglierlo ci saranno Boban e Maldini. Ibra giocatore potrebbe arrivare accompagnato da tutta la famiglia, come accadde nel 2010.