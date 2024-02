Alle 12 il sorteggio degli ottavi di Europa League: i criteri e le squadre coinvolte

Il Milan ha superato ai Playoff il Rennes e oggi conoscerà il nome della sua avversaria agli ottavi di Europa League: il sorteggio è infatti in programma alle 12 a Nyon. Al sorteggio partecipano 16 squadre: le otto vincitrici dei gironi di Europa League (teste di serie) affronteranno le vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie).

Ecco chi potrebbe incontrare il Milan (nell'elenco non c'è l'Atalanta perchè nessuna squadra può affrontare un'altra squadra della stessa federazione nazionale)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villareal (ESP)

West Ham (ENG)