Alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli e Bennacer pre Milan-Roma

Oggi è giorno di vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Giovedì a San Siro si disputerà la gara di andata dei quarti di finale, mentre il ritorno sarà esattamente sette giorni dopo all'Olimpico. Domani giornata importante a Milanello con l'allenamento fissato alle 11.30 e aperto, come di consueto per le gare Uefa, ai giornalisti per i primi 15 minuti. Quindi alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli. Al fianco del tecnico rossonero ci sarà anche Ismael Bennacer, disponibile per rispondere alle domande.

Di seguito i dettagli dell'attività media del Milan nel giorno di vigilia di Milan-Roma:

11.30 - Allenamento a Milanello: primi 15 minuti aperti ai giornalisti

14.30 - Conferenza stampa di Pioli e Bennacer a Milanello

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it