Mauro: "Non credo che Ibra si sporchi le mani scegliendo l'allenatore. Maldini era più tagliato a fare questo mestiere"

Il Milan è alle prese con il processo decisionale che porterà alla scelta del prossimo allenatore. Il club rossonero sembrava aver trovato in Julen Lopetegui il prescelto, nome accolto dalla piazza in modo pessimo: il basco ha smosso migliaia e migliaia di tifosi che hanno fatto di tutto per far capire alla società che non sarebbe un nome apprezzato in nessun modo.

Per commentare la situazione c'è Massimo Mauro a Tutti Convocati su Radio 24. Queste le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic secondo me è più un uomo immagine e che può essere interessato ad entrare in società, ma che si sporchi le mani scegliendo l'allenatore non credo. Maldini era più tagliato a fare questo mestiere, ha capito come farlo, ha imparato e lo ha fatto molto bene".