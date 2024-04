Sindaco Sala: "Se il Milan si spiccia un po', ha 3 anni di tempo perché io gli dia l’Ambrogino per la seconda stella"

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è così espresso a margine della commemorazione della morte dello studente Sergio Ramelli a 49 anni di distanza sulla sfilata Scudetto dell'Inter: "Ieri c’era preoccupazione per così tanta gente in piazza per la festa dell’Inter, ma abbiamo una Prefettura e una Questura che qui a Milano lavora molto bene. Lo abbiamo visto il 25 aprile, lì io c’ero, mentre ieri sono stato in casa. Non è stata facile neanche la partenza, ci sono stati momenti delicati ma hanno lavorato estremamente bene”, ha dichiarato il primo cittadino milanese. Che è poi tornato sull’invito rivolto alla squadra e ai suoi vertici societari presso Palazzo Marino, insieme alla proposta di consegnare all’Inter un Ambrogino d’oro prendendo spunto da quanto fatto in occasione del trentesimo tricolore dell’Olimpia Milano di basket: "Al momento non c’è nessun aggiornamento. Preferivo ovviamente lasciarli tranquilli da questo punto di vista però mi sono sentito con i vertici e anche con il presidente Zhang dalla Cina e quindi adesso ci metteremo lì a decidere".

Non ha lesinato, da tifoso interista, una battuta sul Milan:

"Ha 3 anni di tempo, se si spicciano un po’, posso essere il sindaco che dà due volte l’Ambrogino per la seconda stella (nel 2027 scadrà infatti l’ultimo mandato di Sala, ndr)".