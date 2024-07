Alle 17 il primo allenamento della stagione: tutti i convocati

Il primo giorno di una nuova e lunga stagione: a Milanello la squadra si ritrova alle ore 17 per dare inizio al 2024/25. In attesa degli impegnati con le rispettive nazionali tra Euro 2024 e Copa América, ecco i giocatori presenti per questo primo giorno di allenamento:

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè