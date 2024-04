Alle 18.45 la conferenza stampa di Pioli e Leao: dove seguirla

vedi letture

Oggi è già vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Domani all'Olimpico si disputerà la gara di ritorno dei quarti di finale, si parte dallo 0-1 per i giallorossi. Oggi giornata importante a Milanello con l'allenamento di rifinitura questa mattina alle 12, aperto come di consueto per le gare UEFA ai giornalisti per i primi 15 minuti. La squadra è poi partita in volo direttamente a Roma: il prossimo appuntamento è nel tardo pomeriggio quando alle 18.45 è attesa la conferenza stampa di Stefano Pioli. Oltre al tecnico parlerà anche Rafa Leao.

Di seguito i dettagli dell'attività media del Milan nel giorno di vigilia di Milan-Roma:

18.45 - Conferenza stampa di Stefano Pioli e Rafa Leao all'Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire l'evento in italiano e in lingua inglese sul canale You Tube del Milan e in live testuale sul sito di MilanNews.it.

DOVE VEDERE ROMA - MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it