Alle 20.30 l'amichevole Empoli-Ucraina. Ricavato devoluto alla piattaforma Ukraine United24

Una sfida amichevole, ma anche un’occasione di solidarietà e beneficenza in favore del popolo ucraino. Allo stadio Castellani è tutto pronto per la sfida di questa sera fra l’Empoli di Aurelio Andreazzoli e l’Ucraina del ct Oleksandr Petrakov che si sta preparando (in ritiro in Slovenia) al playoff per l’accesso al Mondiale in Qatar (prima sfida a Glasow contro la Scozia, in caso di vittoria scontro finale a Cardiff col Galles).

In un periodo drammatico per il popolo ucraino, la società del presidente Corsi ha risposto presente e alle 20.30, in attesa dell’ultima di campionato contro l’Atalanta, scenderà in campo questa sera col solo obiettivo di dare una mano. L’incasso infatti sarà devoluto interamente a Ukraine United24, la piattaforma lanciata dal presidente Volodymyr Zelenskyper la raccolta delle donazioni in arrivo da tutto il mondo. I fondi saranno poi trasferiti alla banca nazionale, prima di essere suddivise ai vari ministeri per coprire e sostenere le urgenti spese legate al conflitto.